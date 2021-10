Ile za znicze i chryzantemy?

Jak co roku przed dniem Wszystkich Świętych szczecinianie kupują kwiaty i znicze. Sprzedawcy zapewniają, że ceny w tym roku prawie się nie zmieniły.

– U nas nic nie poszło w górę. Ceny chryzantem doniczkowych mamy dokładnie takie, jak w tamtym roku: od 20 złotych – mówi pracownik kwiaciarni „Agat” przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. – Ani złotówkę nie jest drożej, gdyż dostawcy mają te same ceny.

Koszt zniczy jest zróżnicowany: od 3 złotych i więcej. – Znajdzie się coś dla każdego: malowane, niemalowane, ze sztucznym światłem na baterie – wylicza sprzedawca.

– Od 5 do 35 zł kosztują chryzantemy, znicze od 2 złotych do nawet 140 – poinformowano nas w Hurtowni Zniczy przy ul. Dworskiej. – Kwiaty w tym roku są w tych samych cenach. Chociaż znicze i wkłady nieco poszły w górę, gdyż podrożała parafina.

Ofertą konkurują dyskonty. Chryzantemy kupimy tam w cenie regularnej od 6 do ok. 20 złotych, najpopularniejsze znicze od 2 do ok. 20 zł. ©℗

(Kira)