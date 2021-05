Ikea w Szczecinie otwarta

IKEA przy ul. Białowieskiej w Szczecinie otwarta. Długo wyczekiwany przez wielu mieszkańców regionu sklep zaprosił pierwszych klientów w poniedziałek 31 maja o godz. 10.

Zainteresowani startem Ikei w Szczecinie ustawiali się przed wejściem dwie godziny przed otwarciem. O godz. 10 kolejka zawijała się już wokół sklepu. Jedni przyszli z konkretną listą, inni z czystej ciekawości. Od godz. 8.30 czekały m.in. panie Irena Borowiec i Grażyna Kilarska.

- Dotąd odwiedzałyśmy Ikeę będąc w Gdański i w Poznaniu - mówiły. - Najwyższy czas, żeby była i w Szczecinie. Dzisiaj na pewno kupimy jakieś drobiazgi: porządne nożyczki, noże, lampkę do kontaktu. Zobaczymy też co kupują inni, może nas to zainspiruje. Jesteśmy emerytkami, mamy czas.

Monika Buczkowska przyjechała z Wołczkowa. Przyznaje, że to jej ulubiony sklep.

- Zawsze jeździliśmy do Poznania, a w ostatnim czasie robiliśmy zakupy internetowo, ale to nie to samo, co przyjść, dotknąć, zobaczyć - mówi. - Na otwarcie przyjechaliśmy spontanicznie, trochę dla żartu, myśląc, że zobaczymy tłum ludzi i zakorkowany dojazd. Wyszło inaczej, bo jesteśmy w pierwszej setce do wejścia. Nie mamy żadnej listy, obdzwaniam rodzinę, żeby powiedzieli, czego potrzebują. Pewnie i tak wyjdę z pełnym koszem.

Jak poinformowała Aneta Gil z Ikea, w dniu otwarcia sklep spodziewa się odwiedzin kilkunastu tysięcy osób, z których kilka tysięcy dokona zakupów. W związku z panującymi obostrzeniami epidemicznymi w środku jednocześnie może przebywać 1 200 odwiedzających (jeden klient na 15 m kw.).

(gan)