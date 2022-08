Hołd bohaterom. Rocznica Porozumień Sierpniowych

PRL

2022-08-30 17:08:30

Major Jach to w imieniu generała Jaruzelskiego składał wieńce? Młodszym przypomnę że to major Sił Zbrojnych PRL, na służbie od 1969 do 1994. Komu i co przysięgał nie warto nawet wspominać, starsi wiedzą. Nie mają ludzie wstydu,