Historyczne polichromie w bramie kamienicy przy ul. Śląskiej

Fot. UM Szczecin

Pod warstwami farby, ukryte przed wzrokiem mieszkańców, dziś wychodzą na światło dzienne i mają szansę znów zachwycać swoim blaskiem. Mowa o historycznych malaturach, które ozdabiają zarządzaną przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kamienicę w centrum miasta.

Na prace konserwatorskie przejazdu bramnego przy ulicy Śląskiej 41 Wspólnota Mieszkaniowa pozyskała dotację Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Za nami pierwszy etap prac, w którym udało się odkryć dobrze zachowane, oryginalne polichromie, które w drugim etapie, będzie można poddać rekonstrukcji i przywrócić ich pierwotny, XIX-wieczny charakter – mówi Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS. – W połączeniu z szeregiem prac remontowych, równolegle realizowanych w tym miejscu, kamienica ma szansę odzyskać swój dawny blask.

Tegoroczna dotacja BMKZ opiewała na kwotę 250 tys. zł., wniosek na realizację kolejnych prac w 2026 r. został już złożony. Obecnie w kamienicy trwa również remont elewacji frontowej budynku, docieplenie elewacji od strony podwórza, kompleksowy remont instalacji elektrycznej i domofonowej, a także remont klatki schodowej. Ponadto wspólnota realizuje wymianę pionów instalacji wod.-kan. i poziomów w piwnicach.

Prace związane z remontem części wspólnych elewacji i klatki schodowej potrwają do lipca 2026 roku.

