Historia buntu młodych Szczecinian. Nowa wystawa IPN otwarta w centrum miasta [GALERIA]

Autorzy ekspozycji – Artur Kubaj i Piotr Semka. Fot. Piotr Sikora

W centrum Szczecin, na Placu Zgody, otwarto plenerową wystawę „Wygnali Bieruta z trybuny”, poświęconą wydarzeniom tzw. Szczecińskiego Kwietnia 1946 roku. W wernisażu wzięli udział dyrektor szczecińskiego oddziału Instytut Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński oraz autorzy ekspozycji – Artur Kubaj i Piotr Semka.

Wystawa przybliża jedno z mniej znanych, a jednocześnie znaczących wydarzeń w powojennej historii miasta. W kwietniu 1946 roku, podczas zorganizowanego przez władze komunistyczne zlotu harcerskiego pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą”, doszło do spontanicznej manifestacji młodzieży. 13 kwietnia, w obecności Bolesław Bierut, harcerze zgromadzeni u stóp Wały Chrobrego zaczęli skandować nazwisko Stanisław Mikołajczyk, śpiewać „Sto lat” i wyrażać poparcie dla wicepremiera rządu tymczasowego. Zaskoczony i wyraźnie zirytowany Bierut opuścił trybunę honorową. Autorzy wystawy po raz pierwszy nazwali te wydarzenia „Szczecińskim Kwietniem 1946”, wpisując je w szerszy kontekst antykomunistycznych wystąpień w mieście – od powojennych protestów po wydarzenia takie jak Grudzień 1970 czy Sierpień 1980.

– Naszą powinnością jest przypominać o tych wydarzeniach i pokazywać ich znaczenie dla tożsamości Szczecina – podkreślił podczas otwarcia Krzysztof Męciński, dyrektor IPN w Szczecinie.

Do młodzieży obecnej na wernisażu – uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego – zwrócił się Piotr Semka.

– To właśnie tacy młodzi ludzie jak wy mieli odwagę zaprotestować. Ten bunt był naturalny, ale ważne jest też to, że harcerzy wsparli mieszkańcy miasta – mówił.

Z kolei Artur Kubaj przypomniał, że młodzi uczestnicy wydarzeń z 1946 roku wierzyli jeszcze w możliwość przeprowadzenia uczciwych wyborów i powstrzymania komunistów przed przejęciem pełni władzy.

Na wystawie można zobaczyć archiwalne fotografie, dokumenty, plakaty i ulotki z epoki. Materiały pochodzą m.in. z Polskiej Agencji Prasowej, muzeów, archiwów państwowych oraz zbiorów prywatnych. Jednym z najbardziej wymownych zdjęć jest fotografia przedstawiająca zdenerwowanego Bieruta oraz ignorowanego przez władze Mikołajczyka. Autorzy podkreślają, że wydarzenia w Szczecinie miały szersze konsekwencje – to m.in. po nich komunistyczne władze zrezygnowały z obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Ekspozycja prezentowana jest na Placu Zgody i będzie dostępna dla zwiedzających do końca maja. Później wystawa trafi także do innych miast w Polsce.

