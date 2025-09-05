Piątek, 05 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Hazard w mieszkaniu. Kolejny nielegalny salon gier zlikwidowany

Data publikacji: 05 września 2025 r. 13:31
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 14:02
Hazard w mieszkaniu. Kolejny nielegalny salon gier zlikwidowany
Za zamkniętymi drzwiami, z dala od ciekawskich spojrzeń, urządzono nielegalny punkt gier. Fot. KMP Szczecin  

Zlikwidowany punkt hazardowy, zabezpieczone automaty i zatrzymani z narkotykami. A wszystko w mieszkaniu w centrum Szczecina.

Precyzyjne ustalenia i praca operacyjna policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej doprowadziły ich do jednego z mieszkań w Szczecinie.

– Zebrane informacje nie pozostawiały wątpliwości – za zamkniętymi drzwiami, z dala od ciekawskich spojrzeń, urządzono nielegalny punkt gier – informują mundurowi.

W oparciu o te ustalenia, funkcjonariusze policji oraz KAS przeprowadzili skoordynowane działania. Po wejściu do lokalu zabezpieczono łącznie 12 nielegalnych automatów do gier hazardowych. To jednak nie wszystko. W punkcie przebywały osoby, z których trzy posiadały przy sobie środki odurzające.

Zgodnie z polskim prawem, organizowanie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia, czy koncesji, jest zabronione.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję