Hazard w mieszkaniu. Kolejny nielegalny salon gier zlikwidowany

Za zamkniętymi drzwiami, z dala od ciekawskich spojrzeń, urządzono nielegalny punkt gier. Fot. KMP Szczecin

Zlikwidowany punkt hazardowy, zabezpieczone automaty i zatrzymani z narkotykami. A wszystko w mieszkaniu w centrum Szczecina.

Precyzyjne ustalenia i praca operacyjna policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej doprowadziły ich do jednego z mieszkań w Szczecinie.

– Zebrane informacje nie pozostawiały wątpliwości – za zamkniętymi drzwiami, z dala od ciekawskich spojrzeń, urządzono nielegalny punkt gier – informują mundurowi.

W oparciu o te ustalenia, funkcjonariusze policji oraz KAS przeprowadzili skoordynowane działania. Po wejściu do lokalu zabezpieczono łącznie 12 nielegalnych automatów do gier hazardowych. To jednak nie wszystko. W punkcie przebywały osoby, z których trzy posiadały przy sobie środki odurzające.

Zgodnie z polskim prawem, organizowanie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia, czy koncesji, jest zabronione.

(K)