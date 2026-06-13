Hanzeatycki klimat opanował Stare Miasto [GALERIA, FILM]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Przy galerii handlowej na Starym Mieście w Stargardzie trwa od wczoraj wyjątkowy jarmark towarzyszący Zjazdowi Hanzy. Teren parkingu zamienił się w tętniące życiem miejsce, pełne kolorów, muzyki i sztuki.

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Równolegle na Rynku Staromiejskim odbywa się Jarmark Kupiecki, który również przyciąga mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekają stoiska miast uczestniczących w wydarzeniu. Wśród bogatej oferty można znaleźć regionalne przysmaki, napoje, rękodzieło, ceramikę, książki, obrazy oraz pamiątki związane z miastami należącymi do Nowej Hanzy. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno miłośnicy lokalnych smaków, jak i osoby poszukujące wyjątkowych wyrobów artystycznych.

Jarmarki to nie tylko handel, ale również liczne wydarzenia artystyczne i kulturalne. Na parkingu oraz na scenie ustawionej na Rynku Staromiejskim odbywają się koncerty, występy i prezentacje miast hanzeatyckich. Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla ducha, jak i dla ciała, dzięki czemu przez cały weekend Stare Miasto wypełnia wyjątkowa atmosfera. Oba jarmarki potrwają do niedzieli, organizatorzy zachęcają mieszkańców i gości do wspólnego świętowania w hanzeatyckim klimacie.

(w)

Realizacja filmu Wioletta Mordasiewicz

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