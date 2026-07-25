Habsburgowie w Szczecinie. XI Spacer Retro [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Franciszek Józef I i Elżbieta Bawarska, znana powszechnie jako cesarzowa Sisi, pojawili się dziś na Wałach Chrobrego i w okolicach Starego Miasta. W te dwie historyczne postacie wcielili się Olga Dąbkiewicz oraz Jacek Lipiński, a okazją do tego był XI Szczeciński Spacer Retro Pań i Panów Szlakiem Ludzi z Pasją.

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Jacek Lipiński, wcielający się w cesarza Franciszka Józefa I, przyjechał do Szczecina specjalnie ze Śląska Cieszyńskiego. Cesarz Austrii i król Węgier jest tam wspominany z nostalgią – to ważna postać dla mieszkańców tego regionu.

– Nasi pradziadowie i dziadowie żyli w czasach, kiedy panował Franciszek Józef I. Często wspominali go z nostalgią. Pamiętam komentarze, że tęsknili za czasami, kiedy rządził Franciszek Józef I, dbał o Cieszyn i okolice, o Księstwo Cieszyńskie – tłumaczy Jacek Lipiński.

Skompletowanie kostiumu, który wiernie oddaje cesarski oryginał, zajęło mu 10 lat.

– Przez te lata odwiedzałem mnóstwo targów staroci, analizowałem obrazy i portrety Franciszka Józefa. Starałem się dobrać elementy, które rzeczywiście nosił, tak aby każdy szczegół i detal były identyczne. Posiadam nawet Order Złotego Runa, który był jednym z najważniejszych odznaczeń całej dynastii Habsburgów – opowiada.

Był to już XI Spacer Retro – wydarzenie, którego inicjatorami i organizatorami są Olga Dąbkiewicz oraz Andrzej "Graba" Grabowiecki. Jak zwykle wzięli w nim udział rekonstruktorzy, pasjonaci historii i dawnej mody, ubrani w kostiumy z minionych epok, a także towarzyszący im fotografowie. Uczestnicy spaceru odwiedzili tym razem Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz zamkowe tarasy. Tradycyjnie na zakończenie spotkali się w pracowni Andrzeja Grabowieckiego "Altana 1893".

(aj)

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