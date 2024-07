Lato w alei Wojska Polskiego. Spacer retro, prelekcje i koncerty

Mieszkaniec

2024-07-06 19:18:29

Czy nikogo nie obchodzą mieszkańcy domów przy fontannie, przy której montowana jest scena i ryk z głośników. Jest lato, otwarte okna i dudniące dźwięki. My chcemy wypocząć we wlasnym domu! Kto wpadł na ten szaleńczy pomysł, aby co cheile urządzać tam jakieś imprezy. To nie park. Proszę takie koncerty urządzać przy domu prezydenta Krzystka , ciekawe jak długo wytrzyma.