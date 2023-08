Granty dla szczecińskich osiedli. 95 tys. zł na inicjatywy lokalne

Fot. Dariusz Gorajski

Dziewięć osiedli ze Szczecina ze środkami na inwestycje i ciekawe działania. Na inicjatywy lokalne otrzymają w sumie 95 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na festyny i spotkania integracyjne dla mieszkańców. Powstanie też jeden wyjątkowy obiekt sportowy.

Pieniądze przyznano w ramach pierwszej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023”. Otrzymało je dziewięć szczecińskich Rad Osiedli, które zgłosiły swoje projekty, mające przyczynić się m.in. do aktywizacji społeczności lokalnej czy podniesienia jakości jej życia.

Większość, bo aż osiem z nich, to działania nieinwestycyjne, których celem jest integracja mieszkańców osiedla podczas wspólnych wydarzeń, takich jak Dni Warszewa, Fly Day na lotnisku w Dąbiu, gra miejska poświęcona Sydonii von Borck oraz festyny i spotkania sąsiedzkie. Pierwsza z imprez odbyła się w sobotę - to międzypokoleniowy festy na os. Załom-Kasztanowe. Jedna z Rad – Pogodno - zgłosiła projekt inwestycyjny i zdobyła na jego realizację 15 tys. zł. Za te pieniądze na placu Waleriana Pawłowskiego powstanie bulodrom, czyli boisko do gry w bule.

Nagrodzone projekty to: RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY, RO Drzetowo - Grabowo - Powrót do Przeszłości z Sydonią von Borck – gra miejska, RO Głębokie – Pilchowo - Choinka 2023 - Osiedlowe spotkanie integracyjne, RO Krzekowo – Bezrzecze - Pożegnanie lata – festyn osiedlowy, RO Majowe - Festyn osiedlowy w Parku Majowe, RO Niebuszewo - Festyn „Pożegnanie lata”, RO Pogodno – Budowa boiska do gry w boule jako miejsce integracji wielopokoleniowej, RO Warszewo - Dni Warszewa – festyn osiedlowy, RO Załom – Kasztanowe - Budujmy sąsiedzkie relacje.

(K)