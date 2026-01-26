Gołoledź. Paraliż na ulicach Szczecina i regionu [GALERIA] (akt. 6)

Marznący deszcz paraliżuje w poniedziałek od rana ruch w Szczecinie i regionie. Jezdnie i chodniki są oblodzone. Bardzo duże problemy ma komunikacja miejska. Mieszkańcy mają ogromne kłopoty z dojazdem do pracy i szkoły.

Komunikacja miejska sparaliżowana. Tramwaje wyjeżdżają z zajezdni z dużym opóźnieniem z powodu zamarzniętej sieci. Mieszkańcom Szczecina trudno dojść nawet z domu do przystanku. W całym mieście odnotowywane są opóźnienia i wstrzymania kursów komunikacji miejskiej, a kierowcy mają ogromne trudności z utrzymaniem kontroli nad pojazdami. Około godz. 8.30 problemy z kursowaniem miały już prawie wszystkie linie tramwajowe w mieście.

Autobusy linii nr 87 jadące przez śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego nie zabierają pasażerów. Na dwóch było umieszczona informacja "Zjazd do zajezdni".

„Całe miasto to jeden wielki lód, ludzie się przewracają na taxi czekałam 1.5 h. Uważajcie na siebie”, „Dębógrska, tramwaje stoją, oblodzona trakcja”, „Stołczyn lodowisko na ulicy i chodnikach. Autobusy nie jeżdżą”, „Wszędzie szklanka!! Szczecin sparaliżowany!!!

Na samym środku skrzyżowania na Łęknie stoi tramwaj, brak przejazdu z dołu na Traugutta”, „Na Moście Długim stoi tramwaj w poprzek skrzyżowania” - piszą w mediach społecznościowych Szczecinianie.

Jednym z najbardziej dotkniętych rejonów Szczecina są Górne Podjuchy, gdzie autobus linii 85 nie kursuje od rana, pozostawiając mieszkańców bez możliwości dojazdu do pracy, szkół i innych części miasta.

Warunki są skrajnie niebezpieczne. Obfita warstwa lodu na jezdniach i chodnikach sprawia, że poruszanie się pieszo jest niemal niemożliwe. Mieszkańcy próbujący dotrzeć do pętli autobusowej przy ul. Szlamowej – oddalonej od ul. Falskiego o około 1 kilometr w dół – zmuszeni są zawracać. Strome odcinki i całkowicie oblodzona nawierzchnia uniemożliwiają bezpieczne dojście do przystanków.

Szczególnie trudna sytuacja dotyka dzieci i młodzież, które dziś nie są w stanie dotrzeć do szkół. Rodzice alarmują, że mimo chęci, fizycznie nie da się bezpiecznie wyjść z domów ani zejść z górnych partii osiedla.

Skrajnie trudne warunki panują na drogach całego regionu. Służby dostają setki zgłoszeń o nieprzejezdnych i zablokowanych drogach. Część szkół z tego powodu odwołuje zajęcia. Tak dzieje się m.in. w Szczecinie i Policach oraz w Świnoujściu. W Szczecinie lekcji nie ma m.in. w SP 11. Inne placówki zorganizowały natomiast tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów i apelują do rodziców, żeby w miarę możliwości nie wysyłali dzieci do szkoły.

Paraliż dotyczy nie tylko oświaty czy komunikacji miejskiej, ale też innych dziedzin, np. w Policach odwołano zaplanowany na dziś odbiór odpadów. Warunki pogodowe uniemożliwiły dotarcie pracowników do Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie. Punkt dzisiaj jest nieczynny.

Z powodu gołoledzi i wynikających z niej problemów komunikacyjnych godziny pracy skróciło Biuro Obsługi Klienta SPP przy al. Wojska Polskiego 105. Dziś jest czynne do godz. 15, a nie do 17, jak zawsze w poniedziałki.

Duże problemy i sięgające kilkuset minut opóźnienia pociągów występują na kolei. - Ze względu na trudne warunki zimowe występują zmiany w ruchu pociągów, powodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej - poinformował Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe. - Obecnie wstrzymany jest ruch na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin na odcinku Kowalów – Szczecin Port Centralny, LK 351 Poznań – Szczecin, na odcinku Stargard – Szczecin Dąbie, na LK401 Świnoujście – Szczecin, na Świnoujście - Szczecin Dąbie oraz na LK404 Szczecinek – Białogard, na odcinku Białogard - Kołobrzeg. Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą doznawać opóźnień. Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu: pracują ekipy techniczne, dysponowano pociągi sieciowe - przekazał Bartosz Pietrzykowski.

Bieżące informacje kolej przekazuje podróżnym na peronach i na portalu pasażera (www.portalpasazera.pl).

