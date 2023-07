Golęcino sprząta i się bawi [GALERIA]

Mieszkańcy Golęcina i Żelechowej przyszli w sobotę na wspólne sprzątanie brzegu Odry przy Placu im. Koczego. Fot. Agata Jankowska

Przez lata ten teren z pięknym widokiem na Odrę był zaniedbany, a chaszcze i śmieci wokół tylko odstraszały. Jest jednak szansa na zmiany. Niewielka plaża przy placu im. Leona Koczego przechodzi właśnie metamorfozę, dzięki zaangażowaniu radnych z Żelechowej i mieszkańców północnych dzielnic Szczecina. W sobotę 29 bm. odbywa się tam akcja wspólnego sprzątania brzegu.

Jeszcze kilka minut przed godziną 11 nic nie zapowiadało sukcesu. Poza organizatorami było właściwie pusto i nikt do końca nie był pewien, czy golęcińskie beach clean up party spotka się z zainteresowaniem mieszkańców. A jednak! Punktualnie o godzinie 11 zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy: rodziny z dziećmi, młodzież. Z każdą minutą chętnych do sprzątanie zaniedbanego nadodrzańskiego skweru przybywało. Zanim jednak przystąpiono do porządkowania terenu, jeden z organizatorów akcji Arkadiusz Lisiński poprosił, by każdy zrobił zdjęcie plaży po to, aby porównać jej stan z efektem końcowym. Potem wszyscy zabrali się do pracy: było koszenie trawy, grabienie, zbieranie śmieci. Wszystko odbywało się przy dźwiękach muzyki.

- Chcieliśmy zaangażować społeczność lokalną, żeby przyszła i posprzątała z nami, a przy okazji liczymy na to, że ta akcja przyczyni się do tego, że ludzie będą bardziej szanować to miejsce - opowiada Wioletta Lisińska, współorganizatorka wydarzenia. - Chcemy, żeby ludzie przychodzili tutaj, mieli miejsce do siedzenia, by pooglądać przyrodę czy przepływające statki.

Plaża przy placu im. L. Koczego, choć zaniedbana, jest doskonałym punktem do podziwiania nadodrzańskiej przyrody. To miejsce urokliwe i z ogromnym potencjałem rekreacyjnym. Organizatorzy sobotniej akcji pragną, aby stało się przyjazne mieszkańcom.

- Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania naszą akcją. Na wydarzeniu udostępnionym w mediach społecznościowych zainteresowanie wyraziło 80 osób - mówił Arkadiusz Lisiński. - Umówmy się, że nie jest to akcja polegająca na samej rozrywce, wymaga też trochę wysiłku. Natomiast to, co się przełożyło na rzeczywistość, czyli te trzydzieści osób sprzątających plażę, to jest budujący widok.

Inicjatywa radnych z Żelechowej to jednak nie tylko porządkowanie. Po zakończonej pracy uczestników czekał poczęstunek, planowany był też rejs motorówką dla najmłodszych.

Jedzenie i ławki zapewnili lokalni przedsiębiorcy. Golęcino beach clean up party to zatem wysiłek wielu osób i firm. ©℗

(aj)