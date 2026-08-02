Godzina „W” w Stargardzie. Mieszkańcy oddali hołd bohaterom [GALERIA]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Stargard uczcił 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17, w symboliczną godzinę „W”, w całym mieście zawyły syreny alarmowe, przypominając o rozpoczęciu jednego z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski.

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Główne uroczystości odbyły się przy pomniku „Stargardzianie Ojczyźnie - w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, organizacji oraz służb złożyli kwiaty i wspólnie oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Nie zabrakło również okolicznościowego wystąpienia przypominającego wydarzenia sprzed 82 lat oraz programu muzycznego poświęconego pamięci powstańców w wykonaniu Chóru Echo Arioso.

Jak co roku w obchody włączyli się kibice Pogoni Szczecin z FC Stargard. Ich patriotyczna inicjatywa w centrum Stargardu, gdzie na minutę zatrzymali ruch, odpalając race i wykrzykująć "Chwała bohaterom!" jak co roku zgromadziła wielu mieszkańców, którzy wspólnie z kibicami uczcili pamięć uczestników powstańczego zrywu. Jeszcze przed oficjalnymi miejskimi uroczystościami, o godzinie 16.45, przy pomniku Żołnierzy Wyklętych odbył się Apel Pamięci zorganizowany przez stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie. Dalsza część obchodów miała miejsce w kolegiacie, gdzie o godzinie 18 odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz ofiar Powstania Warszawskiego. Wieczorem obchody rocznicowe zakończył koncert w Teatrze Letnim.

(w)

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