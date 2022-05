Głos kobiet w dyskusji o mowie nienawiści

Czym jest mowa nienawiści i w jaki sposób jest „produkowana"? O co chodzi w pojęciu niesprawiedliwości epistemicznej? Jakie mogą być konsekwencje mowy nienawiści i krzywdy, jaką wyrządza się w ten sposób grupom marginalizowanym? O tym i wielu innych ważnych kwestiach dyskutować będą naukowczynie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie już dziś, we wtorek 17 maja.

Mowa nienawiści to obecnie istotny problem społeczny, wobec którego trudno znaleźć skuteczne rozwiązanie. Co więcej, trudności sprawia samo zdefiniowanie, zidentyfikowanie oraz określenie przyczyn zjawiska, które ma realne i szkodliwe społecznie i politycznie konsekwencje. O mowie nienawiści oraz związanym z nią pojęciu niesprawiedliwości epistemicznej, ukutym przez filozofkę Amandę Fricker i odnoszącym się do praktyk produkowania wiedzy opartej na wykluczeniu określonych grup ze względu na rasę, płeć, wiek czy pochodzenie, dyskutować będą badaczki: dr Katarzyna Ciarcińska oraz doktor Katarzyna Zawadzka. Będzie to dyskusja dwóch wybitnych badaczek - filozofki i politolożki - których badania zorientowane są na demaskowanie mechanizmów i dyskursów władzy, zwłaszcza w kontekście łamania praw człowieka.

Katarzyna Zawadzka pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się tematyką partii politycznych i ich stosunku wobec mniejszości seksualnych, jak również feminizmem i polityką antydyskryminacyjną. Katarzyna Ciarcińska niedawno obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Kogniwistyki US. Wykłada na uczelni, jest również sekretarzem czasopisma naukowego „Analiza i Egzystencja". Zajmuje się feminizmem, analizą języka i filozofią społeczną.

Spotkanie odbędzie się 17 maja o godzinie 18 w Niezależnym Centrum Obywatelskim KOLEKTYW przy ulicy Rayskiego 25/2. Wydarzenie organizowane jest przez Kongres Kobiet w Szczecinie.

