Po raz XV odbywa się akcja "Gęsina na św. Marcina" - wspólne przedsięwzięcie Slow Food Polska z restauracjami z całej Polski. Restauratorzy, którzy zgłoszą się do konkursu, przez dwa tygodnie serwują w swoich kartach dania z gęsiny. Najlepsze potrawy zostaną nagrodzone także w Szczecinie - 11 listopada w Hotelu Park.

"Gęsina na św. Marcina" ma zachęcić Polaków do częstszego jedzenia tego mięsa. Jego spożycie, jak podaje Andrzej Buławki ze Slow Food Szczecin, znacznie tu spadło. Najwięcej gęsiny jedzą Niemcy.

- Od 100 lat jesteśmy największym hodowcą gęsiny - mówi A. Buławski. I jak zaznacza - nie jest to łatwe, ponieważ gęsi hoduje się zupełnie inaczej niż kurczaki. To, jak można przeczytać na stronie akcji, chów całkowicie ekologiczny, prowadzony na pastwiskach, gdzie gęsi mogą żywić się trawą. Nie stosuje się już też, co ważne, mocno kontrowersyjnego zabiegu wpychania rurek do gardła ptaków, aby uzyskać stłuszczenie wątroby na foie gras.

- Statystyczny Polak zjada 17 deko gęsiny rocznie. Przed wojną było to 15,5 kg - podaje Andrzej Buławski. - Chcemy promować to wspaniałe mięso.

Nie bez wpływu na taki stan rzeczy jest obecna sytuacja związana ze wzrostem cen. Gęś kosztuje dziś 200 zł. To dużo jak na możliwości finansowe przeciętnego Polaka.

Konkurs w ramach akcji "Gęsina na św. Marcina" dla restauracji z Pomorza Zachodniego odbędzie się w Hotelu Park w piątek o godz.12. W naszym regionie gęsinę serwować będą restauracje z Kołobrzegu i Dźwirzyna.

Akcja „Gęsina na św. Marcina” trwać będzie od 11 do 27 listopada.

(aj)