Generał Boruta-Spiechowicz bohaterem nowej publikacji

IPN wydał broszurę na temat biografii generała Ludwika Mieczysława Boruty-Spiechowicza, postaci ważnej dla historii oręża polskiego oraz historii lokalnej. Bohater walk o niepodległość po II wojnie światowej zamieszkał w Skolwinie. Fot. Agata JANKOWSKA

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie wydał broszurę opisującą biografię związanego ze Szczecinem generała Ludwika Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Prezentacja publikacji pt.: „Generał ze Skolwina” miała miejsce 11 listopada pod pomnikiem Adama Mickiewicza (ul. Henryka Pobożnego).

Autorem tej krótkiej i bogato ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami broszury jest Wojciech Grobelski. Generał Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz miał związki ze Szczecinem – po wojnie zamieszkał w Skolwinie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne.

– Generał Boruta-Spiechowicz obok takich generałów jak Anders, Maczek, generał Sosabowski jest jednym z ważniejszych dowódców drugiej wojny światowej. Był dowódcą między innymi I Korpusu Polskiego, ale jego historia to też czas walk o niepodległość, bo przecież był członkiem drużyn strzeleckich, żołnierzem Legionów Polskich, obrońcą Lwowa, był również żołnierzem błękitnej armii generała Hallera, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i za udział w tej wojnie otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari – opowiada dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński. – W czasie II wojny światowej współorganizował razem z generałem Andersem armię polską ZSRR, później był na Bliskim Wschodzie, a następnie rozkazem generała Sikorskiego został dowódcą I Korpusu Polskiego w Szkocji. Ta postać jest dla szczecinian wyjątkowa, dlatego że generał po wojnie powrócił do rządzonej przez komunistów Polski. Pomimo osobistych, bardzo traumatycznych przeżyć – był więźniem Łubianki, innych więzień sowieckich, torturowany był przez Sowietów – odważył się na powrót do Polski, ale nigdy nie sprzeniewierzył się swoim przekonaniom. Generał w trudnych, komunistycznych czasach bardzo aktywnie działał w środowiskach inwalidów wojennych i kombatantów. Znany jest jego protest przeciwko nadaniu Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari Leonidowi Breżniewowi. Generał Boruta-Spiechowicz włączył się w działalność opozycyjną, jako sędziwy generał był jednym ze współorganizatorów Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Klamrą spinającą jego piękne życie od walk o niepodległość, był jego udział w pierwszym zjeździe Solidarności, gdzie wygłosił bardzo patriotyczne przemówienie, które spotkało się z wielkimi owacjami.

W październiku 2025 r. upłynęła 40. rocznica śmierci generała Boruty-Spiechowicza, dlatego data wydania publikacji nie jest przypadkowa. Generał Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz to postać szczególna dla historii wojska polskiego w wieku XX.

Broszura jest bezpłatna, dostępna między innymi w księgarni IPN oraz podczas różnych wydarzeń. ©℗



