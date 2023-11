Gdybyś nie miał jedzenia... Szczeciński Tydzień Ubogich

Wolontariusze cotygodniowych Spotkań przy zupie na pl. Tobruckim co roku w listopadzie organizują Szczeciński Tydzień Ubogich. Proszą w ten sposób o większą uważność i wrażliwość na potrzeby ludzi w kryzysie bezdomności. Ale i o konkretne wsparcie. Fot. Agata Jankowska

Od niedzieli, 19 listopada trwa Szczeciński Tydzień Ubogich - szczególny czas zachęcający do większej uważności i wrażliwości na ich potrzeby. To już siódma edycja wydarzenia, którego ideą jest wsparcie i pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Potrwa do niedzieli 26 listopada. Organizatorzy proszą między innymi o ciepłe ubrania i środki higieniczne.

„Co byś zrobił, gdybyś nie miał jedzenia?" - pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Szczeciński Tydzień Ubogich. Inicjatorami cyklicznego wydarzenia są Robert Grabowski, Krzysztof Jędrzejewski i Małgorzata Nowosielecka, a w pracy na rzecz osób w kryzysie bezdomności pomaga im grupa wolontariuszy. Co tydzień zbierają się na Placu Tobruckim i rozdają osobom bezdomnym i potrzebującym zupę, kawę, jedzenie, a także ubrania czy bieliznę.

Szczeciński Tydzień Ubogich organizowany jest w ramach Światowego Dnia Ubogich. Ma on uwrażliwić mieszkańców miasta na potrzeby osób w kryzysie bezdomności, które - szczególnie w okresie zimowym - potrzebują naszego wsparcia. W tym roku organizatorzy proszą o konkretne dary. Potrzebne są środki higieniczne, takie jak: pasty do zębów, płyny do mycia, mydła, podpaski - ale w niewielkich opakowaniach. Ponadto zbierana jest bielizna damska i męska w rozmiarze L i XL - nowa, nieużywana i praktyczna, to znaczy odpowiednia do panujących warunków (ciepła i wygodna), nowe skarpety, ciepłe bluzy, kurtki spodnie - mogą być używane, ale czyste i w dobrym stanie. Organizatorzy apelują także o kawę rozpuszczalną, miski jednorazowego użytku o pojemności 400 ml i kubki jednorazowe o pojemności 240 ml do ciepłych napojów. Dary można przynosić indywidualnie lub zachęcić do tego znajomych, przyjaciół, osoby z pracy. Zbiórka darów odbędzie się w Manufakturze Dobra przy Kościele Dominikanów (wejście od ulicy Unisławy 3) w czwartek od godziny 17 do 18. ©℗

(aj)