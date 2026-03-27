​Gamma oficjalnie pokazana. Pasażerowie wsiądą do nowych tramwajów w sobotę [GALERIA]

Nowa Gamma na trasę linii nr 4 wyjedzie w sobotę 28 marca. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecin wchodzi w kolejny etap modernizacji transportu publicznego. W grudniu 2024 roku miasto zamówiło w podpoznańskiej fabryce Modertrans dwanaście nowoczesnych tramwajów z rodziny Gamma, typu LF 12 AC BD. Pierwsze pojazdy są już na miejscu, a ich oficjalna prezentacja odbyła się w piątek na pętli Głębokie, gdzie zaprezentowano premierowy egzemplarz nowej serii.

Nowe tramwaje to jednoprzestrzenne, trójczłonowe, w pełni niskopodłogowe i klimatyzowane pojazdy o długości niemal 32 metrów i szerokości 2,4 metra. Każdy z nich może pomieścić do 240 pasażerów, oferując zarówno miejsca siedzące, jak i stojące. Komfort podróży podnoszą dostęp do sieci Wi-Fi oraz gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych, a zastosowane materiały wykończeniowe ułatwiają utrzymanie czystości. Całość uzupełnia nowoczesne oświetlenie LED oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym czujniki nacisku w drzwiach i rozbudowany monitoring obejmujący zarówno wnętrze, jak i otoczenie pojazdu.

Istotnym elementem konstrukcji są cztery skrętne wózki napędowe, które ograniczają zużycie torowisk i hałas, a także nowoczesny napęd energoelektroniczny zmniejszający zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Tramwaje wyposażono również w system umożliwiający samodzielny zjazd w przypadku zaniku napięcia, co zwiększa bezpieczeństwo i płynność ruchu. Dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem, a wszystkie pojazdy mają trafić do Szczecina najpóźniej do końca maja 2026 roku. Kontrakt obejmuje także specjalistyczne wyposażenie techniczne oraz pojazd serwisowy. Łączna wartość inwestycji przekracza 150 milionów złotych, z czego znaczną część stanowią środki unijne – zarówno z programu FENIX, jak i Krajowego Planu Odbudowy.

Jak podkreślił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, inwestycja ta jest kluczowa dla dalszego rozwoju miejskiej komunikacji.

- Zakup tych tramwajów był długo przez nas oczekiwany - mówił. - Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych możemy konsekwentnie modernizować tabor i zwiększać udział nowoczesnych, niskopodłogowych pojazdów w codziennej obsłudze mieszkańców. To kierunek, który będziemy kontynuować.

Nowe tramwaje będą stopniowo wprowadzane do ruchu liniowego. Pierwsze cztery pojazdy rozpoczną obsługę pasażerów na linii nr 4, która ze względu na swój dwukierunkowy charakter szczególnie dobrze odpowiada parametrom technicznym Gammy. Docelowo pojazdy pojawią się również na innych liniach.

Prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla codziennego funkcjonowania komunikacji miejskiej:

- Wprowadzenie nowych tramwajów pozwoli nam nie tylko poprawić komfort podróży pasażerów, ale także zwiększyć niezawodność i elastyczność obsługi linii - tłumaczył. - To realne wzmocnienie naszego taboru, szczególnie na kluczowych trasach.

Obecnie w zajezdni Pogodno znajduje się już siedem nowych tramwajów, a kolejne są w trakcie dostaw i odbiorów technicznych. Równolegle prowadzone są szkolenia motorniczych oraz przygotowania do pełnego wdrożenia pojazdów do eksploatacji. W tej chwili przeszkolonych jest już 90 motorniczych, a wszystkie tramwaje trafią do Szczecina do końca maja tego roku.

(dg)

