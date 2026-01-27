Dotarł Moderus Gamma. Nowy tramwaj już w Szczecinie [GALERIA]

Rozładunek nowego tramwaju Moderus Gamma przy zajezdni Pogodno. Fot. Dariusz Gorajski

W nocy z poniedziałku na wtorek do Szczecina dotarł pierwszy z nowych tramwajów Moderus Gamma zamówionych przez spółkę Tramwaje Szczecińskie. Pojazd przyjechał na lawecie drogowej i został skierowany na teren zajezdni Pogodno.

REKLAMA

Tramwaj został dostarczony w godzinach nocnych, jednak jeszcze przed południem trwały prace związane z jego przygotowaniem do zdjęcia z ciężarówki. Z powodu opadów śniegu i oblodzenia sieci trakcyjnej zdecydowano się na prowadzenie rozładunku na bocznym torze przy zajezdni. Do momentu zakończenia tych czynności pojazd pozostawał na lawecie.

Moderus Gamma to niskopodłogowy, jednokierunkowy tramwaj produkowany przez firmę Modertrans z Poznania. Nowy pojazd jest elementem większego kontraktu realizowanego na rzecz Szczecina. Zamówienie obligatoryjne obejmuje cztery tramwaje oraz dwie jednostki specjalistyczne, a jego wartość wynosi 63 728 760 zł brutto. Na realizację tego etapu zakupu spółka Tramwaje Szczecińskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 33 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Środki pochodzą z działania FENX.03.01 Transport miejski.

Umowa przewiduje również możliwość skorzystania z prawa opcji na zakup kolejnych ośmiu tramwajów. Koszt tej części zamówienia został oszacowany na 96 mln zł netto. Spółka Tramwaje Szczecińskie nadal liczy na pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego także na ten etap inwestycji. Ewentualne dofinansowanie miałoby pochodzić z konkursu Krajowego Planu Odbudowy. Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach. W przypadku uzyskania maksymalnego poziomu wsparcia, wynoszącego 85 proc. kosztów zakupu, możliwe byłoby pozyskanie blisko 82 mln zł.

Po zakończeniu rozładunku i przeprowadzeniu niezbędnych czynności technicznych nowy Moderus Gamma ma rozpocząć kolejne etapy odbiorów i przygotowań do eksploatacji w szczecińskiej sieci tramwajowej. Możliwe, że pierwszą Gammą pojedziemy już w marcu.©℗

(dg)

REKLAMA