Galeria Szpargałek zaprasza ostatni raz. Zabawki, ozdoby, książki, meble za grosze...

Do ośmiu szczecińskich Ekoportów trafia mnóstwo sprawnych, a nawet często niemal nowych przedmiotów, które mieszkańcy traktują jako odpad. Odzyskują je pracownicy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyszczą, sprawdzają pod kątem sprawności oraz bezpieczeństwa. Gdy ocenią, że przedmiot może mieć dla kogoś wartość przekazują do Szpargałka przy ulicy Arkońskiej. W środę (15 grudnia) będzie ostatnia szansa, aby zakupić za drobną opłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego jakąś ciekawą rzecz.

Galeria Szpargałek będzie czynna w godz.10-17. W magazynach przy ul. Arkońskiej jest niemal wszystko: meble, zabawki, ozdoby świąteczne, porcelana, kryształy, obrazy, akcesoria dla dzieci i mnóstwo innych ciekawych przedmiotów. Każdy z przedmiotów jest wyceniany na określoną liczbę punktów (1 pkt = 1 zł). Najdroższa rzecz nie może kosztować więcej niż 25 zł.

Galeria Szpargałek współpracuje niemal z 20. organizacjami pożytku publicznego. Aby zabrać do domu wybrany przedmiot należy pokazać dowód wpłaty na konto potrzebującej organizacji. Suma musi odpowiadać liczbie punktów przypisanych do danego przedmiotu. Honorowane są również dokonane wcześniej przekazy pocztowe. Jeśli nasza wpłata jest wyższa niż wartość wybranego przedmiotu, otrzymamy bon na odpowiednią liczbę punktów, do wykorzystania podczas kolejnych wizyt. Rzeczy ze Szpargałka są również skatalogowane na stronie www.ekoporty.szczecin.pl.

W związku z nowymi obostrzeniami do galerii będzie można wchodzić wyłącznie trójkami, oczywiście z maseczkami na twarzach. Każda trójka gości będzie miała 10 minut na to, by poszperać na półkach i zrobić zakupy. Gdy już wyjdzie z jednego magazynu, na 10 minut będzie mogła wejść do kolejnego.

