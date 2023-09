Funkcjonariusz po służbie zatrzymał poszukiwanego złodzieja

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu Fot. Artur BAKAJ

Policjant z Wydziału Kryminalnego Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu wybrał się po służbie na zakupy. W ich trakcie udowodnił, że funkcjonariuszem jest przez całą dobę.

W jednym z klientów sklepu rozpoznał poszukiwanego przez mundurowych złodzieja. Policjant podszedł do mężczyzny, przedstawił mu się i go zatrzymał. O sytuacji powiadomił dyżurnego kołobrzeskiej jednostki, który na miejsce wysłał patrol.

36-latek, o którym mowa, został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Potwierdziło się, że jest to mężczyzna, który miał na swoim koncie kilka kradzieży dokonanych na terenie powiatu kołobrzeskiego. Złodziej przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie miał chyba wyjścia, bo znaleziono przy nim skradziony w ostatnim czasie towar. W sumie na sumieniu miał serię kradzieży, a jego łupy miały łączną wartość kilkunastu tysięcy złotych. Teraz za proceder, którym się trudnił, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. ©℗

(pw)