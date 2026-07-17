Floating Arena zamknięta do 1 września

Floating Arena została zamknięta na 6 tygodni

Miłośnicy pływania do końca sierpnia nie będą mogli korzystać z Floating Arena. Największy basen w Szczecinie czeka coroczna przerwa technologiczna, która zawsze ma miejsce w wakacje.



Niecka basenowa będzie opróżniana z wody przez kilka dni. W trakcie tego procesu stężenie chloru i innych środków chemicznych w wodzie będzie kilkukrotnie wyższe niż zazwyczaj, aby od razu przeczyścić rury i instalację. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu prac niecka zostanie osuszona, a następnie na pływalni zostaną wykonane wszelkie niezbędne naprawy i drobne prace konserwatorski - wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych, uzupełnienie fug, malowanie, wymiana oświetlenia awaryjnego. Po ich zakończeniu basen zostanie dokładnie wyczyszczony i zdezynfekowany, a następnie ponownie zostanie napełniony wodą.



Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i uzyskaniu zgody od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pływalnia będzie mogła być ponownie uruchomiona. Otwarcie Floating Areny planowane jest 1 września br.



W tym roku, wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu obejmie również odnowę biologiczną. W dniach od 16 do 26 lipca 2026 mieszkańcy nie będą mogli korzystać m.in. z zabiegów fizjoterapeutycznych czy fizykoterapeutycznych.

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(woj)

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