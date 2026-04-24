Pływanie. Trzy złota na początek

Fantastycznie rozpoczęli starty na mistrzostwach Polski w pływaniu reprezentanci MKP Szczecin. Już pierwszego dnia sięgnęli po trzy złote i jeden brązowy medal.

Złoto na 50 m stylem dowolnym mężczyzn odebrali ex aequo Karol Ostrowski z MKP Szczecin i Piotr Ludwiczak (Kaliski KS Włókniarz 1925 Kalisz, obaj czas 22.36), a podium uzupełnił Przemysław Pietroń z KU AZS UMCS Lublin (22.42).

Później rewelacyjny start na 800 m zaliczyła Klaudia Tarasiewicz. Zawodniczka MKP Szczecin specjalizująca się od dwóch sezonów w pływaniu na wodach otwartych do Olsztyna dotarła wprost z cypryjskiego Protaras, gdzie miała zaplanowany inauguracyjny start w Pucharze Europy. Z uwagi na fatalne warunki pogodowe i wysoką falę zawody odwołano. Nie przeszkodziło to jednak Klaudii Tarasiewicz po powrocie do kraju potwierdzić swoje dominacji na basenie. Na dystansie 800 m Klaudia Tarasiewicz z MKP Szczecin uzyskała czas 8:36.73 i po raz kolejny potwierdzający minimum na tegoroczne mistrzostwa Europy w Paryżu. Druga była Klara Kowalska z KU AZS UMCS Lublin (8:57.29), a trzecia Iga Polak z UKP Unia Oświęcim (9:00.58).

Na 1500 metrów stylem dowolnym triumfował Mikołaj Litoborski z OŚ AZS w Poznaniu (15:16.61), drugi były Bartosz Kapała z MTP Kormoran Olsztyn (15:20.31), a na trzeciej pozycji finiszował Bartosz Staniszewski z MKP Szczecin 15:34.51).

Pierwszy dzień MP zakończyła rywalizacja sztafetowa na dystansie 4x200 metrów stylem dowolnym. Wśród pań na najwyższym stopniu podium stanęły zawodniczki MKP Szczecin (Klaudia Tarasiewicz, Anna Duda, Natalia Duda, Wiktoria Guść), które na mecie uzyskały czas 8:39.02.

W Olsztynie startują największe gwiazdy polskiego pływania, takie jak Katarzyna Wasick, Ksawery Masiuk, Kornelia Fiedkiewicz Mateusz Chowaniec, Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Barbara Leśniewska czy Paulina Peda. Co ciekawe, pierwsza z wymienionych zawodniczek, która na mistrzostwa Polski wróciła po siedmiu latach! Zresztą, swoją klasę pływaczka AZS AWF Katowice udowodniła już pierwszego dnia zawodów, bowiem zwyciężyła w finale na 50 m stylem dowolnym. Na swoim koronnym dystansie uzyskała wynik 24.29.

Mistrzostwa Polski potrwają do piątku, a Szczecinianie mają nadzieje na kolejne medale i nominacje na mistrzostwa Europy.

– Do tej pory mamy już 25 kwalifikacji na Mistrzostwa Europy w Paryżu. To pokazuje, że konsekwentnie odmładzamy naszą kadrę i budujemy jej przyszłość. Jesteśmy na półmetku cyklu olimpijskiego i po tych zawodach będziemy mieli już klarowny obraz kadry, z którą będziemy dalej pracować. Olsztyn to miejsce, w którym zawodnicy bardzo lubią startować, ja sama cieszę się, że po latach mogę tu wrócić. Pozostaje nam czekać na kolejne dobre rezultaty w najbliższych dniach rywalizacji i wierzę, że przyniosą one wiele powodów do radości – zaznacza trener główny seniorskiej reprezentacji Polski Bartosz Kizierowski. (woj)

