Filharmonia fachowo czyszczona

Zdarza się to raz do roku i odbywa właśnie teraz. Szczecińska filharmonia odzyskuje jaśniejszy odcień bieli. Jej kompleksowe mycie trwa od kilku dni. Prowadzone jest od dachu po grunt, przez fachowców.

- Takie całościowe mycie filharmonii odbywa się raz do roku i do tego zatrudniamy oczywiście firmę, która ma wszystkie pozwolenia do pracy na wysokościach - mówi Katarzyna Plater-Zyberk, rzeczniczka Filharmonii im. Mieczysław Karłowicza w Szczecinie. - A w ciągu całego roku robimy to własnymi siłami do takiej wysokości, do jakiej jesteśmy w stanie tę elewację umyć.

Ten jeden raz w roku żaden kawałek elewacji i dachu nie może umknąć ekipie czyszczącej.

- To dużo pracy - przyznaje rzeczniczka filharmonii. - Firma sprzątająca zaczynała prace od dachu, później myła elewację od samej góry do pewnej wysokości, a na samym końcu, już z poziomu chodnika, wykonywane są te końcowe prace, do których nie trzeba już wykorzystywać wysięgnika, wystarczają niskie rusztowania. ©℗

(sag)