Festyn w Radowie Wielkim

Fot. Artur Bakaj (archiwum)

W sobotę w Radowie Wielkim (powiat łobeski) odbędzie się pełen atrakcji festyn. Impreza, która rozpocznie się o g. 13:30 na placu zabaw, ma być zwieńczeniem udziału wsi w tegorocznej edycji konkursu „Granty Sołeckie 2025”. W programie wydarzenia przewidziano wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będą dmuchańce, ogromne bańki mydlane i festiwal kolorów. Organizatorzy zapraszają też na prezentację sprzętu pożarniczego oraz motocykli. Nie zabraknie punktów gastronomicznych i dobrej muzyki. W programie przewidziano także liczne animacje dla najmłodszych. Niecodzienną atrakcją mają być alpaki. Wstęp wolny. ©℗

(pw)