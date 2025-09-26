Piątek, 26 września 2025 r. 
Festyn w Radowie Wielkim

Data publikacji: 26 września 2025 r. 17:11
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2025 r. 17:36
Fot. Artur Bakaj (archiwum)  

W sobotę w Radowie Wielkim (powiat łobeski) odbędzie się pełen atrakcji festyn. Impreza, która rozpocznie się o g. 13:30 na placu zabaw, ma być zwieńczeniem udziału wsi w tegorocznej edycji konkursu „Granty Sołeckie 2025”. W programie wydarzenia przewidziano wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będą dmuchańce, ogromne bańki mydlane i festiwal kolorów. Organizatorzy zapraszają też na prezentację sprzętu pożarniczego oraz motocykli. Nie zabraknie punktów gastronomicznych i dobrej muzyki. W programie przewidziano także liczne animacje dla najmłodszych. Niecodzienną atrakcją mają być alpaki. Wstęp wolny. ©℗

(pw)

