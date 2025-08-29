Lato na patelni. Smakowite imprezy przyciągnęły tłumy

IX Mrzeżyński Festyn Rybny tzw. Święto Flądry Fot. Sylwia DUDEK

Festyn Rybaka w Dziwnowie, Święto Kaszy w Trzebiatowie, Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu, Portowy Targ Rybny w Dziwnowie, Święto Flądry w Mrzeżynie – te smakowite imprezy gromadziły tłumy w wakacje turystów wypoczywających na zachodniopomorskim wybrzeżu. Potrawy serwowali włodarze miast i gmin, a oprócz uczty dla ducha można było skorzystać z innych atrakcji przygotowanych przez gospodarzy – koncertów, konkursów, wystaw, stoisk z produktami regionalnymi. Każdy znalazł coś dla siebie. I – jak usłyszeliśmy – wielu zapowiedziało wizytę w przyszłym roku. Czyli smakowało.