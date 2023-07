Festyn na ulicy Rayskiego od placu do placu [GALERIA]

Rodzinne rysowanie na ulicy.

W niedzielę (16 lipca) po raz 6. miejska przestrzeń od placu Grunwaldzkiego do placu Zamenhofa w Szczecinie zamieniła się w strefę zdominowaną przez różnego rodzaju działania skierowane nie tylko do mieszkańców ulicy, ale także do wszystkich zainteresowanych ciekawy miejskim wydarzeniem.

Organizator imprezy Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” przygotowało szereg atrakcji z myślą o osobach chcących uczestniczyć we wspólnych działaniach odbywających się pod wspólną nazwą „Rajski Dzień na Rayskiego”.

Ulicę opanowali tego dnia różnego rodzaju twórcy oraz animatorzy kultury prezentujący swoje dokonania. W zamyśle organizatorów każdorazowo Rayski Dzień jest przede wszystkim okazją do spędzenia czasu na wspólnych działania jak np. w warsztaty, gra miejska czy koncerty i zabawy dla najmłodszych.

Była to też okazja do zaprezentowania się organizacji pozarządowych takich jak Strefa Aktywnych, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Stowarzyszenie Polites, Fundacja Rewelacja, Wkręcona w dostępność i Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.

Swoje stoisko miało również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które rozłożyło się z Zielonym Bazarkiem, na którym można było kupić różnego rodzaju rośliny i wesprzeć w ten sposób działalność TOZ i tym samym ich czworonożnych podopiecznych.

Przygotowano też sporo różnego rodzaju atrakcji dla najmłodszych, od rysowania kredą po asfalcie po stację muzyczną, plastyczną i sensoryczną gdzie najmłodsi uczestnicy festynu mogli zapoznać się z różnymi elementami aktywności związanych ze sztuką.

W imprezie brali również udział przedsiębiorcy, którzy na co dzień prowadzą swoją działalność przy ul. Rayskiego. Jednym z nich jest „Buena, Buena”. – To jedyne w Polsce miejsce, gdzie można kupić kawę kolumbijską z prowadzonej dla nas mikroplantacji – powiedział Łukasz Kasprzyk, współwłaściciel sklepu. – Naszą specjalnością jest czarna kawa „Tinto”.

Jeśli chodzi o inne regionalizmy, to wśród wystawców byli także twórcy rękodzieła oraz wydawcy i autorzy książek. Wśród nich Małgorzata i Tomasz Duda, małżeństwo specjalizujące się w opisywaniu lokalnych atrakcji. – Szczecinianie oraz turyści poszukują książek, w których można znaleźć informacje na tematy związane z naszym regionem. Olbrzymią popularnością cieszy się książka pt. „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego” – stwierdziło znane małżeństwo autorów i przewodników.

Na zakończenie imprezy przewidziano działanie nazwane „Rajska milonga”. W jego trakcie chętni mogli wspólnie zatańczyć tango.

Tekst i fot. Krzysztof Żurawski