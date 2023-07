Festyn charytatywny dla Kuby. Zjadą klasyki motoryzacji

Kuba Jankowski ze Stargardu liczy na wsparcie. Potrzebne są pieniądze na jego leczenie i rehabilitację. Fot. siepomaga.pl

Kuba Jankowski ze Stargardu potrzebuje pomocy. W listopadzie ubiegłego roku zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy kości strzałkowej – mięsak Ewinga. Na rzecz 11-latka trwa zbiórka pieniężna.

W maju ubiegłego roku Kuba Jankowski ze Stargardu uderzył się w nogę. Skarżył się na ból, który ustępował po maściach i środkach przeciwbólowych. Wizyta na SOR- ze i prześwietlenia nogi wykazały zwykłe zwichnięcie.

– 10 października ub.r. dostaliśmy kolejne skierowanie na SOR, a potem na onkologię – opowiada mama Kuby. – Te chwile powracają w naszej pamięci jak sceny z koszmaru, o którym chcielibyśmy zapomnieć. Wciąż wydają się nierealne.

Okazało się, że Kuba ma raka. W listopadzie chłopiec przeszedł pierwszą chemię. Obecnie jest po sześciu z ośmiu wlewów i operacji usunięcia kości strzałkowej.

– Wciąż czekają na niego kolejne zabiegi i cykle radioterapii, ale nie tracimy nadziei, że pewnego dnia wszystko znów będzie dobrze – dodaje mama Kuby. – Intensywne leczenie niestety nie przechodzi bez echa… Przetaczanie krwi, zapalenie jelita czy zakażenie bakterią to namiastka bólu, który mój mały wojownik musi przechodzić na co dzień. Ciągłe dojazdy na chemioterapię i kolejne badania, wizyty u specjalistów, a do tego zwykłe zapewnienie codziennych potrzeb pochłonęły już oszczędności, a Kubę czeka jeszcze wiele miesięcy kosztownego leczenia. Walka z nowotworem jest długa i wyczerpująca, ale wierzymy, że z Waszą pomocą po burzy w końcu dotrą do nas ciepłe promienie słońca.

29 lipca w Stargardzie odbędzie się impreza charytatywna na rzecz Kuby Jankowskiego. Na teren przy Bramie Pyrzyckiej o godz. 15 zjadą zabytkowe samochody. Festyn odbędzie się pod patronatem Automobilklubu Stargardzkiego. W trakcie pokazu zaplanowana jest zbiórka na rzecz chorego chłopca.

– Na uczestników wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji – zapraszają organizatorzy zlotu. – Będą loterie z nagrodami, malowanie buziek, badanie cukru, cukiernia z domowymi wypiekami. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do Stargardu, abyście mogli w pełni cieszyć się tym wydarzeniem i pomoc naszemu Kubie.

Zgłoszenie związane z uczestnictwem w zlocie pojazdów lub przekazaniem gadżetów na licytację można wysyłać na adres biuro.muszkieterowieszpiku@gmail.com.

Kubę można wesprzeć także na platformie www.siepomaga.pl/kuba-jankowski. ©℗

(w)