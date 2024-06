Festiwal „Zrobione w Szczecinie”

W OFF Marinie w niedzielę będą czekać lokalni laureaci nagrody „Zrobione w Szczecinie”. Wydarzenie jest organizowane wspólnie z Bazarem Smakoszy. Fot. mat. organizatora

Gratka dla miłośników lokalnych produktów. W niedzielę 23 czerwca po raz drugi odbędzie się Festiwal marki „Zrobione w Szczecinie”. Poza prezentacją wyróżnionych firm będzie możliwość zapoznania się z zasadami przyznawania znaku, bo nabór wniosków w tegorocznej edycji rusza już 1 lipca.

Festiwal „Zrobione w Szczecinie” odbędzie się w OFF Marinie przy ul. Chmielewskiego 18 w godz. 10-14. Jak za pierwszym razem wydarzenie jest organizowane wspólnie ze Szczecińskiem Bazarem Smakoszy.

– Zapraszamy wszystkich do sali bocznej na piętrze OFF Mariny – zachęcaja do odwiedzenia tego miejsca organizatorzy wydarzenia. – Będą tam czekać lokalni laureaci tej zaszczytnej nagrody – oferta zgłoszonych marek jest wyjątkowa, z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Druga edycja festiwalu to również promocja koncepcji marki „Zrobione w Szczecinie”. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej – koordynator projektu, będzie służyć pomocą w kwestiach informacyjnych i formalnych pod kątem najbliższego naboru, który ruszy z początkiem lipca.

Równolegle w sali dużej na Szczecińskim Bazarze Smakoszy będzie okazja do zjedzenia śniadania oraz wypełnienia toreb i koszyków smacznymi produktami.

Będzie też kilka ciekawych niespodzianek związanych z festiwalem m.in. Zakład Fotograficzny Minifot (zeszłoroczny laureat) przygotował wystawę zdjęć laureatów ostatniej edycji „Zrobione w Szczecinie”. Fotografie można obejrzeć na dziedzińcu Off Mariny. Ideą było ukazanie osobowości laureatów na tle ich działalności lub produktu.

Znak „Zrobione w Szczecinie” przyznawany jest od 2018 roku. Od tego czasu o to wyróżnienie starało się już ponad 320 podmiotów, spośród których ok. 120 (w tym „Kurier Szczeciński”) otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie. O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania znaku jest możliwość udziału w promocjach gospodarczych organizowanych przez Szczecin oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

(K)