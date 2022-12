Ewakuacja mieszkańców. W domu zarwał się sufit

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę późnym wieczorem w miejscowości Łęgi (gmina Dobra). W domu jednorodzinnym zarwał się sufit. Na miejsce wezwani zostali strażacy.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że występujące od kilku dni opady deszczu, oraz zły stan dachu doprowadziły do uszkodzenia sufitu w jednym z pomieszczeń w domu, co bezpośrednio stanowiło zagrożenie dla przebywających tam osób - informują druhowie z OSP Wołczkowo.- W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o ewakuacji osób zamieszkujących tam na stałe do czasu kontroli nadzoru budowlanego.

Tymczasowe schronienie dla mieszkańców zorganizowała Gmina Dobra. Na szczęście nie doszło do zawalenia sufitu i w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

(k)