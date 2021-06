Elementy kolejnej Latającej Fortecy w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Elementy kolejnej Latającej Fortecy znalezionej w województwie zachodniopomorskim zostały zaprezentowane podczas wtorkowej konferencji w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Fragmenty maszyny odnaleziono w jeziorze Stolsko, niedaleko Szczecina.



Wydobyte elementy amerykańskiej Latającej Fortecy można oglądać w Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27) w Szczecinie. Wśród nich są m.in. fragmenty poszycia samolotu, zbiornik paliwa, sprzęt radio-nawigacyjny, kompas radiowy, elementy sterowania wieżyczka strzelecką.

Ostatni lot Latającej Fortecy

W Muzeum Narodowym w Szczecinie można podziwiać również dobrze zachowane śmigło Latającej Fortecy z jeziora Stolsko. k. Szczecina. W swój, jak się okazało, ostatni lot maszyna wystartowała z bazy w Bassingbourn w środkowo-wschodniej Anglii 21 czerwca 1944 roku wraz z innymi samolotami 91 grupy Bombowej.

- Muzeum Narodowe w Szczecinie jest jedyną instytucją w stolicy Pomorza Zachodniego, która odbiera zabytki z toru wodnego - podkreśla Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Zgłaszają się do nas instytucje i osoby, które posiadają informacje na temat Latającej Fortecy. Dzięki temu mamy m.in. zdjęcie samolotu.

Silnik bombowca poszedł na złom

Na spotkaniu obecny był Andrzej Borowiec, który brał udział w wydobywaniu części innej Latającej Fortecy z Zalewu Szczecińskiego w latach powojennych.



- Na połowie lat 80. wraz z grupą kolegów nurków pracowaliśmy w Wolinie przy remontach nabrzeża - opowiada Andrzej Borowiec. - W pewnym momencie przyszli do nas rybacy żalący się, że w jednym miejscu zaczepiały im się sieci. Prosili nas o pomoc. Wraz z zespołem popłynęliśmy na miejsce. Jeden z nurków zszedł pod wodę. Okazało się, że na dnie leży pokryty grubą warstwą rdzy blok metalu. Nie mieliśmy pojęcia co to jest. Dzisiaj wygląda na to, że był to silnik z tego samego bombowca. Niestety wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że znaleziona rzecz jest wartościowa. Silnik trafił na złom.

Boeing B-17 Flying Fortress to amerykański czterosilnikowy samolot bombowy dalekiego zasięgu o konstrukcji całkowicie metalowej. Został zaprojektowany i zbudowany w połowie lat 30. XX wieku w amerykańskim koncernie lotniczym Boeing Airplane Company. Maszyna brała udział w nalotach. Samolot został strącony 7 października 1944 roku. Brał udział w nalocie na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach.

(KK)