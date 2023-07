Efekt przebudowy ul. Bolesława Śmiałego. Więcej ulic w takim stylu!

Pomysł generalnie dobry ale po jednej stronie ulicy spokojnie można było zrobić parkowanie prostopadłe - tak jak na wcześniej przebudowanej ul. Bohaterów Getta. 4metrowy chodnik potrzebny jest może na krótkim odcinku od Krzywoustego do wejścia do przychodni, dalej spokojnie mógłby być o 1,5m węższy. Pomysł likwidacji 50 czy 60 procent miejsc parkingowych wygląda może dobrze z okien magistratu ale z perspektywy mieszkańca co najwyżej podnosi ciśnienie.

..władze miasta koniecznie chcą uprzykrzyć mieszkańcom.. "dowalić" w jakikolwiek sposób. Miasto powinno być dla mieszkańców! Gdzie maja parkować? Gdzie wyjść z psem aby nie "zasr..ć" chodnika? Czy ta ulica ma być 'pięknym deptakiem'? Tam mieszkają ludzie!! ..a chodniki są szerokie.. bo jak idzie nawalony mieszkaniec dzielnicy ..to można go jakoś minąć.. - jedyne logiczne rozwiązanie

Poroniony pomysł z parkowaniem równoległym. Na żadnej z nowo wyremontowanych ulic w Śródmieściu sie tego nie uświadczy. Chodniki wykonane z takiego materiału, że cały czas są zasyfione. Co za baran to wymyślił?

mieszkaniec Śmialego

2023-07-28 07:27:05

Ważne żeby plusy nie przysłaniały nam minusów. Kto wymyślił chodniki 4 metrowej szerokości tego nie wiem. Ale wiem, że likwidacja ok. 60% miejsc parkingowych jest głupim pomysłem. Na ławeczkach często przesiadują menele (zwłaszcza w godzinach późno wieczornych) co nie dodaje ulicy szyku. Monitoring niewiele pomoże jeśli ktoś chce sobie "wypożyczyć" nasadzenia. Kto to będzie sprawdzał i ścigał skoro jest to "niewieka szkoda społeczna czynu".