Dzisiaj chrzest promu „Jantar Unity”

Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek (15 bm.) powitaliśmy w Szczecinie promu „Jantar Unity”. Dziś (sobota 17.bm.) na Wałach Chrobrego wyjątkowe wydarzenia: chrzest promu i mapping, a w niedzielę możliwość zwiedzania najnowocześniejszego promu na Bałtyku.

Program wydarzeń:

Sobota 17 stycznia



14:30 – Początek uroczystości na nabrzeżu

15:00 – uroczysty chrzest promu

18:00 – widowisko multimedialne

20:00 - widowisko multimedialne, dodatkowy termin

Niedziela 18 stycznia



Zwiedzanie promu od środka w godz. 10:00–16:00

Wejścia w ok. 20-osobowych grupach, bez zapisów – decyduje kolejność przybycia.

Możliwość zwiedzenia pokładu ładunkowego, stref pasażerskich oraz rzut oka na nowoczesny mostek kapitański.

Jeśli planujesz zwiedzanie w niedzielę, przyjdź rano. Kolejka chętnych zazwyczaj formuje się już przed godziną 10:00.

Wstęp bezpłatny.

(K)

