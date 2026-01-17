Dzisiaj chrzest promu „Jantar Unity”

W czwartek (15 bm.) powitaliśmy w Szczecinie promu „Jantar Unity”. Dziś (sobota 17.bm.) na Wałach Chrobrego wyjątkowe wydarzenia: chrzest promu i mapping, a w niedzielę możliwość zwiedzania najnowocześniejszego promu na Bałtyku.
Sobota 17 stycznia
14:30 – Początek uroczystości na nabrzeżu
15:00 – uroczysty chrzest promu
18:00 – widowisko multimedialne
20:00 - widowisko multimedialne, dodatkowy termin
Niedziela 18 stycznia
Zwiedzanie promu od środka w godz. 10:00–16:00
Wejścia w ok. 20-osobowych grupach, bez zapisów – decyduje kolejność przybycia.
Możliwość zwiedzenia pokładu ładunkowego, stref pasażerskich oraz rzut oka na nowoczesny mostek kapitański.
Jeśli planujesz zwiedzanie w niedzielę, przyjdź rano. Kolejka chętnych zazwyczaj formuje się już przed godziną 10:00.
Wstęp bezpłatny.
