Prom Jantar Unity przekazany armatorowi. Chrzest jednostki odbędzie się 17 stycznia

Prom Jantar Unity został oficjalnie przekazany armatorowi Unity Line i jest gotowy do eksploatacji na trasie Świnoujście – Trelleborg, łączącej Polskę i Szwecję. Chrzest jednostki odbędzie się 17 stycznia w Szczecinie, natomiast dzień później prom zostanie udostępniony mieszkańcom – zaplanowano możliwość jego zwiedzania.



– Potwierdzamy, że 17 stycznia w Szczecinie odbędzie się uroczysty chrzest promu Jantar Unity. Wydarzeniu towarzyszyć będzie widowisko multimedialne, które podkreśli wyjątkowy charakter tej jednostki. Dzień później prom zostanie udostępniony mieszkańcom, którzy będą mogli zwiedzać prom z bliska i przekonać się o jego nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, skali oraz funkcjonalności – podkreśla Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu Unity Line Limited Sp. z o.o. oddział w Polsce.



Przekazanie promu nastąpiło po zakończeniu prac stoczniowych oraz odbiorów technicznych realizowanych przez Gdańską Stocznię Remontową – Remontowa Holding. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich procedur jednostka została formalnie przejęta przez Unity Line 17 grudnia i jest w pełni przygotowana do rozpoczęcia regularnej eksploatacji.



Armator ocenia, ze Jantar Unity to najnowocześniejsza jednostka tego typu na Bałtyku. Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach. Prom ma 195,6 m długości, 32,2 szerokości, może przewozić 400 pasażerów, a jego linia ładunkowa o długości 4100 metrów umożliwia transport dużej liczby pojazdów. Załoga Jantar Unity będzie liczyć 50 osób, co – obok nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wysokich standardów bezpieczeństwa – zapewni sprawną i komfortową obsługę pasażerów oraz ładunków.



Projekt koncepcyjny Jantar Unity, jego dokumentację projektową oraz wykonawczą przygotowało biuro Remontowa Marine Design and Consulting z grupy Remontowa Holding.



Pierwsze próby morskie promu rozpoczęły się 15 września na Morzu Bałtyckim w rejonie Gdańska. Sprawdzano m.in. działanie napędu pod pełnym obciążeniem, a także wszystkie systemy nawigacyjne, bezpieczeństwa i łączności. W związku z tym, że na promie zainstalowane są urządzenia różnych producentów, przeprowadzono kalibrację tych urządzeń i kompatybilność we wspólnym działaniu.

