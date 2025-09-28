Dziś wybieramy radnych do Rad Osiedla

Fot. Anna Gniazdowska

Dziś, w niedzielę, szczecinianie wybierają radnych do Rad Osiedla. Mają na to czas od g. 9 do g. 20.

Aby Rada Osiedla mogła powstać, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 5 proc. wyborców. Jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta, Rada Osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok.

Blisko 800 kandydatów zgłosiło swoją chęć kandydowania do Rad Osiedli. Do obsadzenia jest 567 mandatów.

Głosowanie odbywa się w 53 komisjach. Adresy lokali wyborczych znajdziemy na stronie www.osiedla.szczecin.pl w zakładce „Wybory do rady”.

W wyborach do Rad Osiedli może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie Rady.

Na 35 szczecińskich osiedlach szczecinianie mogą oddać maksymalnie 5 głosów, a w przypadku Pogodna oraz Gumieniec (gdzie z uwagi na liczbę mieszkańców zwiększona jest liczba mandatów) – maksymalnie 7.

(as)