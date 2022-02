Dziś tłusty czwartek, według tradycji jemy więc pączki! I jak co roku pojawia się pytanie - gdzie w okolicy są takie, że „palce lizać"? Te prezentowane na zdjęciu, przygotowała cukiernia Asprod. Są pyszne i zachęcamy, by się o tym przekonać. Pierwsze 25 osób, które dzisiaj po godzinie 10 przyjdą do naszego Biura Reklamy przy pl. Hołdu Pruskiego 8 z kuponami, odbierze kartonik z czterema takimi pączkami – i niespodziankę. Szczegóły akcji na kuponie wewnątrz gazety.