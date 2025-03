Dziś rozpoczyna się XI Tydzień Pracy Socjalnej

Rozpoczyna się XI Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej, obchodzony w tym roku w dniach 17-21 marca. Hasłem przewodnim jest „Praca socjalna w przestrzeni międzypokoleniowej”. W Szczecinie odbędą się wykłady i spotkania z osobami pracującymi na rzecz potrzebujących wsparcia. Wydarzenie stwarza możliwość debaty ze specjalistami reprezentującymi różne zawody pomocowe, również z zagranicy.

XI Tydzień Pracy Socjalnej wypełnią spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli różnych instytucji, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz człowieka w toku życia. Tegoroczny Szczeciński TPS poświęcony jest problematyce pracy socjalnej w przestrzeni międzypokoleniowej, jego hasło to „Praca socjalna w przestrzeni międzypokoleniowej. Wzmocnienie międzypokoleniowej solidarności na rzecz trwałego dobrobytu”.

W ramach szczecińskich obchodów TPS odbędzie się wizyta studyjna w Centrum Seniora, spotkania m.in. z przedstawicielami: Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Stowarzyszenia "Polites", "Feniks", Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, a także warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości oraz z zakresu rozwiązywania konfliktów między rodzicami a dziećmi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1).

W spotkaniach uczestniczą studenci Instytutu Pedagogiki i innych wydziałów US oraz wszyscy zainteresowani tą problematyką. Jak zwracają uwagę organizatorzy wydarzenia, TPS to okazja do podkreślenia znaczenia pracy socjalnej w perspektywie holistycznej, powiązanej ze wszystkimi podmiotami, które ją realizują na wszystkich obszarach życia społecznego. Jest też doskonałą okolicznością do podkreślenia profesjonalizacji pracy socjalnej oraz konieczności kształcenia pracowników socjalnych wobec nowych wyzwań współczesnego świata.



Tydzień Pracy Socjalnej odwołuje się do Światowego Dnia Pracy Socjalnej. Szczecińskie wydarzenia organizuje Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Pedagogiki Społecznej. (K)