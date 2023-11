Dziki dają się we znaki, będzie odstrzał

Odławianie dzików w Stargardzie potrwa do połowy grudnia. Fot. Starostwo w Stargardzie

Mieszkańcy Stargardu skarżyli się na grasujące dziki. Zajmą się nimi myśliwi.

– W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami mieszkańców na temat zagrożeń powodowanych przez dziki żerujące na terenie Stargardu, 13 listopada starosta Iwona Wiśniewska w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim wydała decyzję o ich odłowie wraz z uśmierceniem – poinformowali urzędnicy starostwa.

W najbliższych dniach w rejonach ulic, m.in.: Brzozowej, Podleśnej, Dalekiej, Grudziądzkiej i Usługowej prowadzony będzie montaż pułapek i rozsypywanie zanęty. Dziki po odłowieniu będą uśmiercane.

Urzędnicy apelują do mieszkańców, by nie podchodzić do zamontowanych urządzeń i do nich nie zaglądać.

Odławianie dzików może potrwać do 15 grudnia.

(w)