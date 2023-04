Dziki terroryzują mieszkańców

Dziki w Barlinku to już codzienny widok. Są wszędzie. W jego centrum i na obrzeżach. Pojawiają się w pobliżu przedszkoli i Muzeum Regionalnego. Dlatego budzą coraz większy strach wśród mieszkańców.

Coraz więcej sygnałów w tej sprawie dociera do redakcji „Kuriera". Informowani jesteśmy, że dziki są praktycznie wszędzie. Spacerują w najlepsze po głównej ulicy miasta, niszczą przydomowe ogródki. Dewastują park im. E. Laskera.

Natknąć się na nie można na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gorzowskiej i w samym parku do niego przylegającym. W parku, gdzie znajdują się miejsca zabaw dla dzieci. Rodzice obawiają się o swoje pociechy. Zdarza się bowiem, że wśród dzików znajdują się młode. A tych mogą w razie konieczności bronić lochy. Do tej pory do żadnego nieszczęścia nie doszło. Ale, jak mówią nasi rozmówcy, trzeba mieć na uwadze, że są to dzikie zwierzęta, które nie wiadomo, jak mogą się zachować.

Temat ten, w trakcie sesji barlineckiej Rady Miejskiej, poruszył radny Michał Antosiewicz. Pytał burmistrza Dariusza Zielińskiego, czy i kiedy zostaną podjęte działania zmierzające do

...