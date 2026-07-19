Dziesięciokilometrowe zatory na A6 i S3 pod Szczecinem

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze w niedzielę po południu są duże utrudnienia w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina.

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O dziesięciokilometrowym zatorze na A6 między Szczecinem a węzłem Rzęśnica poinformował w niedzielę przed godz. 14 dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA.

„Między węzłami Podjuchy i Rzęśnica, w kierunku Świnoujścia, z powodu kolizji na A6 w km oraz dużego natężenia ruchu - zator i spowolnienia ruchu na odcinku 10 km” – podano w komunikacie.

GDDKiA ostrzega również, że weekendowe powroty znad morza powodują duże utrudnienia na S3 od węzła Goleniów Południe do węzła Szczecin Dąbie.

Jadący w kierunku Szczecina i dalej, do przejścia granicznego w Kołbaskowie albo Gorzowa Wlkp., również muszą mocno zwolnić na odcinku prawie 10 km.

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