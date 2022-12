Dzień Zdrowia Aorty. Można zrobić darmowe USG

Lekarze chirurdzy naczyniowi, radiolodzy i pielęgniarki ze Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zapraszają 17 grudnia na bezpłatne i bez skierowania przesiewowe USG aorty. W sobotę, od godz. 10 do 18 na Jarmarku Bożonarodzeniowym w alei kwiatowej w Szczecinie będą się odbywać zapisy, a potem badania w DK 13 Muz.

Badania skierowane są do osób w wieku po 65. roku życia, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród tych: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska, występowanie tętniaka aorty brzusznej u rodziców lub rodzeństwa, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zapisy na badania rozpoczną się o godz. 9.30 tuż przy Centrum Informacji Turystycznej (pl. Żołnierza Polskiego 20). Liczba miejsc ograniczona. Będzie to wstępna rozmowa i kwalifikacja do USG. Badania przeprowadzone zostaną w DK 13 Muz przy pl. Żołnierza Polskiego 2, na parterze, w salce po prawej stronie holu. Jak przygotować się do badania? Wstrzymać się od posiłków na 8 godzin przed nim; jeśli to poranne badanie – pacjent powinien być na czczo; można bez ograniczeń pić wodę; nie żuć gumy i nie palić papierosów na dobę przed badaniem; prowadzić lekkostrawną i niewzdymającą dietę przez 2 dni przed badaniem.

Będą także prelekcje i prezentacje dotyczące chorób naczyniowych, profilaktyki i sposobów leczenia tętniaków; pokazy modeli 3D organów człowieka; operacja chirurgiczna widziana oczami chirurga za pomocą gogli i hologramów rozszerzonej rzeczywistości. (K)