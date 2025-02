Dzień Dawcy Szpiku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się specjalna akcja – Dzień Dawcy Szpiku, zorganizowany z myślą o pani Renacie, wieloletniej pracownicy urzędu, u której zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Wydarzenie miało na celu znalezienie dla niej zgodnego dawcy szpiku, ale jednocześnie stwarza szansę na pomoc także innym osobom czekającym na przeszczep.

Paweł Wegner, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podkreśla znaczenie tej inicjatywy:

– Decyzja o przyłączeniu się do organizacji Dnia Dawcy Szpiku zapadła dzięki przytomności umysłu wojewody i dyrektor generalnej. Dzięki nim mogliśmy taką akcję tutaj, w urzędzie wojewódzkim, zorganizować.

Akcja trwała w piątek od godziny 8 do 15 w Sali Tradycji na parterze urzędu. Frekwencja już na początku dnia była bardzo dobra:

– Zgłaszają się nie tylko pracownicy urzędu, ale również osoby z zewnątrz, które przyszły załatwić swoje sprawy, między innymi paszportowe - mówił Paweł Wegner. - Bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się z tego dnia.

Pani Renata, dla której zorganizowano wydarzenie, przez lata wspierała swoich współpracowników. Teraz to oni mogą jej pomóc.

– Jest naszą koleżanką, pracującą od wielu lat w urzędzie wojewódzkim. Zawsze nam pomagała, a teraz przyszedł czas, by to my pomogli jej – mówi dyrektor.

Każdy zdrowy dorosły w wieku od 18. do 55. lat może dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku i być może stać się genetycznym bliźniakiem dla osoby walczącej o zdrowie i życie.

Kolejny Dzień Dawcy Szpiku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się już 20 lutego, w tych samych godzinach.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich, bo każdy może dołączyć do bazy potencjalnych dawców. Być może ktoś z nas znajdzie tego genetycznego bliźniaka i uratuje komuś życie – dodaje Paweł Wegner. ©℗

(dg)