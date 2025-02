Odwiedź urząd i pomóż Renacie

Fot. Robert STACHNIK/archiwum

U pani Renaty, wieloletniej pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zdiagnozowano ostrą białaczkę. Trwają poszukiwania tzw. bliźniaka genetycznego, który może zostać jej dawcą szpiku. ZUW organizuje specjalną akcję, by pomóc go odnaleźć.

Co 40 minut ktoś w Polsce otrzymuje informację, że choruje na nowotwór krwi. Zawsze w pierwszej kolejności badana jest rodzina pod kątem zgodności genetycznej. Niestety, tylko 25 procent pacjentów znajduje zgodnego dawcę wśród najbliższych. Zdarza się, że jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, tak zwanego bliźniaka genetycznego.

– Takiej procedury potrzebuje rocznie około 700 pacjentów w Polsce i 70 tysięcy na świecie, w tym również nasza koleżanka Renata – przekazuje Centrum Prasowe Wojewody. – Renata od wielu lat jest pracownikiem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest pracownikiem bardzo zaangażowanym w poprawę sytuacji dzieci i ich rodzin w województwie zachodniopomorskim. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę szpikową i obecnie jedyną możliwością powrotu do zdrowia oraz pracy jest przeszczep szpiku kostnego. Nikt z rodziny Renaty nie ma z nią zgodności, dlatego poszukiwany jest dawca szpiku.

Chcąc go odnaleźć, ZUW organizuje specjalne Dni Dawcy Szpiku:

– Serdecznie zapraszamy pracowników i ich bliskich, klientów urzędu, osoby odwiedzające oraz wszystkich ludzi o dobrym sercu do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Będzie to można zrobić 7 i 20 lutego w naszym urzędzie przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie. Wystarczy być ogólnie zdrowym człowiekiem w wieku od 18 do 55 lat. Na parterze w Sali Tradycji (pokój nr 8) w godz. od 8 do 15 będzie można zgłosić się do koordynatorów akcji, którzy podpowiedzą, jak można dodać się do bazy danych potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego.

(K)