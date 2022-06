Dzieje się w Fabryce Wody. Coraz bliżej końca budowy

Trwają roboty wykończeniowe w Fabryce Wody. Ta powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Inwestycja powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Sczanieckiej i Bożeny w Szczecinie, za niemal 350 milionów złotych.

– Ekipy wykończeniowe pracują we wszystkich segmentach obu budynków Fabryki Wody – informuje Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. – Wykonywane są jastrychy, sufity napinane, prowadzone są prace dekarskie w obrębie saunarium na II piętrze. Montowane są drzwi aluminiowe oraz windy. W rejonie niecek basenowych układane są płytki gresowe, a na samych nieckach wykonywana jest hydroizolacja. Z kolei przestrzenie Centrum Edukacyjnego wypełniają się kolejnymi elementami wystaw. W ramach robót sanitarnych montowane były rurociągi technologiczne, prowadzono także prace przy wykonywaniu izolacji hydrantowej. Roboty teletechniczne i elektryczne to z kolei podłączanie opraw na głównej hali basenowej czy rozkładanie okablowania dla systemu audio.

Prace toczą się również na zewnątrz. Jak podaje rzecznik, trwa zabetonowywanie płyty kaskady wodnej, wykonywane są podbudowy pod murki toru lodowego i amfiteatru. Prowadzone są prace brukarskie i drogowe przy parkingu, obok budynku basenowego. Wykonawca rozpoczyna również prace przy montażu instalacji fotowoltaicznej na wiacie do ładowania samochodów elektrycznych.

Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE Multimedia Art. & Education sp. z o.o. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.

(Ksz)