Działa już wspólny bilet na pociągi SKM, autobusy i tramwaje

Fot. Dariusz Gorajski

Od 1 września funkcjonuje Szczeciński Bilet Metropolitalny, dzięki któremu taniej i wygodniej można jeździć pociągami Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej między Szczecinem, Stargardem, Goleniowem, Gryfinem oraz komunikacją miejską w stolicy regionu i sąsiednich gminach.

Wspólny bilet na połączenia Polregio i komunikację miejską obejmuje gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. System ruszył 1 września. Od niedzieli można taniej i wygodniej, na jednej sieciówce, jeździć tramwajami i autobusami w Szczecinie i pociągiem np. do Stargardu.

„System już działa, ale nie sprzedaliśmy jeszcze ani jednego biletu metropolitalnego. To jest sieciówka, na miesiąc, więc zapewne od poniedziałku ludzie zaczną z tego korzystać” – przekazali PAP kasjerzy pracujący o godz. 13 na dworcu kolejowym Szczecin Główny.

Szczeciński Bilet Metropolitalny można kupić w kasach, przez elektroniczne systemy sprzedaży: mPOLREGIO, KOLEO, E-PODRÓŻNIK, przy aplikacje takie jak mPay, moBILET, SkyCash; w punktach obsługi klienta Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w biletomatach na stacjach kolejowych. Można też "doładować" Szczecińską Kartę Aglomeracyjną.

Na razie dostępne są tylko bilety miesięczne. W czterech wariantach: SBM na strefę A (Szczecin, Police, gminy Dobra i Kołbaskowo) kosztuje 152 zł; na strefę B (Gryfino, Goleniów, miasto Stargard, gmina wiejska Stargard, Gmina Kobylanka) - 148 zł; na strefę AB (pociągi AB plus komunikacja miejska w strefie A) - 250 zł, z kolei na strefę AB+ (pociągi i komunikacja miejska AB) - 290 zł.

Dzięki SBM dojeżdżający pociągami i autobusami do szkoły w Szczecinie np. z Gryfina albo szczecinianie pracujący w Stargardzie lub Goleniowskim Parku Przemysłowym zaoszczędzą nawet 180 zł miesięcznie (do tej pory bilet na połączenia kolejowe np. Szczecin - Stargard (przez miesiąc) kosztował prawie 350 zł, a sieciówka na komunikację miejską - 80 zł); od niedzieli mogą korzystać z SBM za 250 zł.

Wspólny bilet uwzględnia ustawowe ulgi: 51 proc. dla studentów, 49 proc. dla uczniów. Uprawnia do przejazdów pociągami Polregio między Szczecinem. Stargardem, Gryfinem, Goleniowem (Szczecińska Kolej Metropolitalna) oraz komunikacja miejską w tych miastach.

Wprowadzenie SMB ma zachęcić do korzystania ze zbiorowego transportu. Bezpiecznego i bardziej ekologicznego niż dojazdy prywatnymi samochodami. „Od początku zakładaliśmy, że niezbędnym elementem sukcesu SKM jest integracja. Integracja organizacyjna, taryfowa i biletowa. Wprowadzenie wspólnego biletu miesięcznego to czas, aby mieszkańcy przekonali się, że można w łatwiejszy, tańszy sposób przemieszczać się komunikacją publiczną” – powiedział PAP dyrektor biura SSOM (Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) Roman Walaszkowski. „Kolejnym etapem będą bilety jednorazowe” – dodał.

Walaszkowski zapowiedział, że spodziewany termin wprowadzenia biletów jednorazowych, czasowych - to wiosna 2026 r., kiedy SKM zostanie uzupełniona o przebudowywaną linię kolejową do Polic. Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2025 r., ale pociągi z pasażerami pojadą tą trasą kilka miesięcy później.

Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt realizowany od 2018 r. przez Gminę Miasto Szczecin i sąsiednie samorządy: Stargard, Goleniów, Gryfino, Police oraz mniejsze gminy (Kobylanka, Dobra, Kołbaskowo). Polega na modernizacji odcinków istniejących linii kolejowych (nr 406, 273, 351), unowocześnieniu infrastruktury, budowie nowych przystanków itd. Jego koszty szacowane były na 850 mln zł (512 mln zł stanowiło dofinansowanie UE), a w ubiegłym roku zaktualizowane na prawie 1,2 mld zł.

W marcu br., jako pilotaż SKM, "zagęszczono" siatkę połączeń kolejowych na trasach Szczecin – Gryfino, Szczecin – Stargard i Szczecin – Goleniów. Uruchomiono 14 par dodatkowych pociągów. Liczba połączeń wzrosła do 76 połączeń na dobę (w dni robocze). Np. w relacji Szczecin – Stargard kursuje 30 par pociągów dziennie. Andrzej Chańko, dyrektor zachodniopomorskiego zakładu Polregio, w rozmowie z PAP przekazał, że zaobserwowano ok. 10-procentowy wzrost liczby pasażerów.

Copyright