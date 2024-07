Dym i awaryjne lądowanie samolotu z turystami na lotnisku w Bagiczu

Do groźnego zdarzenia doszło na lotnisku w Bagiczu (powiat kołobrzeski), gdzie we wtorek po południu (2 lipca) awaryjnie lądował samolot An-2 z 12 turystami na pokładzie. Przyczyną był dym wydobywający się z silnika.

Komentarze

abc 2024-07-03 15:17:11 w dzisiejszych czasach An-2 wożą pasażerów chyba tylko w krajach 3 świata... w Europie dzisiaj ten samolot służy głownie skoczkom spadochronowym lub jako towarowy,itp. , może to byli uchodźcy z Afryki?

Helikopter z Misia 2024-07-03 13:27:52 dla wszystkich co są Anty : obejrzyjcie sobie Państwo Steel Buddies na YT i przelot tego samolotu nad Atlantykiem. An 2 z polskimi znakami wywoławczymi SP-AMP ! Zrobił dla Polski więcej w rękach niemieckiego pilota niż Polska Fundacja Narodowa i wszystkie inne "narodowe" wynalazki. Zobaczcie na YT przelot przez New York obok Statuły Wolności. Absolutny czad ! SP-AMP !!! pozdrawiam wszystkich , którzy kibicują temu samolotowi !

do Hardcore 2024-07-03 11:46:26 "...ale że ktoś chce tym latać i swoją kasę wykłada, to zrozumieć nie mogę."...Bardzo mało kumaty jesteś, stąd ten problem.

dino 2024-07-03 07:25:29 @ hardcore Jeśli ktoś chce przeżyć prawdziwe latanie, ale w samolocie, nie na lotni, to "antek" jest do tego najlepszy. Można całą kulę ziemską oblecieć na współczesnych "pasażerach" i dalej się nie wie co to latanie. Dlatego chcą i kasę wykładają. A Antkiem w razie potrzeby można awaryjnie i bez silnika na pastwisku wylądować, byle krowy nie przeszkodziły. p.s. Antki były wiele lat w Polsce produkowane i chyba tylko te jeszcze latają!

Laik 2024-07-03 06:31:10 Jeden z najbardziej bezawaryjnych i bezpiecznych samolotów swojej epoki. Nawet z awaria był sterowny tak jak zreszta wszystko co stare i dobre. Stop hybryd go DIESEL

klufin 2024-07-03 00:03:43 Loty dla samobójców ?

@ @ AN 2 2024-07-02 23:26:45 ? ? ?. Mam dobre rodzinne korzenie. Mieszkam w Szczecinie od 1951. Tak, szukam nieidiotów, ale mam i wielu sympatycznych, starych znajomych - kumpli. Coraz ciężej znaleźć nieidiotów. A ty - MYŚLICIELU ?

Edzio 2024-07-02 22:41:27 Ten „samolot” łamie kardynalne prawa fizyki

An-2 2024-07-02 22:36:30 On nie jest okopcony tylko cały w oleju z silnika

@A N - 2 2024-07-02 22:05:08 A widzisz, trzeba było mieć rodzinne korzenie i w 1968 nie musiałbyś szukać...

A N - 2 2024-07-02 21:13:32 Skakałem z takiego w 1965 roku.