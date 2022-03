„Dwunastka" jedzie do Norwegii. Uwaga na wojskowe kolumny

Do Norwegii czy do Ukrainy?

fin

2022-03-08 07:25:59

A MON prosił żeby nie podawać gdzie udają się nasze wojska........a tak na poważnie , wysyłka ważnej jednostki wojskowej z Polski w tym czasie ? W czasie gdy możliwa jest konieczność walki z rosjanami. Ile my tego wojska mamy , 20 - 30 tyś piechoty reszta to ......!!!!! WOT to harcerzyki , do niczego się na wojnie nie nadają. A może wg. planów nasi jadą ochraniać Finlandię