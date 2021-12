Dwa poważne wypadki na drodze Szczecin - Chociwel. Nie żyje 25-letnia kobieta

W sobotę przed południem na drodze wojewódzkiej nr 142 wydarzył się śmiertelny wypadek.

- Na czwartym kilometrze drogi zderzyły się toyota i bmw - informuje mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Kierująca toyotą, 25-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. W bmw jechały trzy osoby, w tym dziecko. Z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Na tej samej trasie w piątek (24 grudnia) ok. godz. 23, także doszło do czołowego zderzenia samochodów. Trzy osoby zostały ranne. Karetki pogotowia przewiozły je do szpitala.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki hyundai 36-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Szczecina, wykonując manewr wyprzedzania doprowadził do czołowego zdarzenia z jadącym z przeciwnego

kierunku fordem mondeo, kierowanym przez 42-letniego mężczyznę - mówi Justyna Siwarska z KPP Stargard.

(w)