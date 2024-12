Dwa ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym regionie

Fot. Jarosław Bzowy (arch.)

Przed silnym wiatrem na terenie całego województwa zachodniopomorskiego ostrzega Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej Wydział w Szczecinie.

Wydane zostały dwa ostrzeżenia. Pierwsze obowiązuje na terenie 7 powiatów (gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński i Świnoujście) od godz. 23 dnia 15.12.2024 do godz. 14 dnia 16.12.2024. W tym czasie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Stopień zagrożenia został oceniony na drugi w skali 3-stopniowej.

Z kolei na terenie 14 powiatów (białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, szczecinecki, świdwiński i wałecki) ostrzeżenie obowiązuje od godz. 2 do godz. 12 dnia 16.12.2024. Prognozuje się wtedy wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w skali 3-stopniowej.

(k)