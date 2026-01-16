Duże zmiany w organizacji ruchu. Uroczystość na Wałach Chrobrego

W związku z uroczystością chrztu promu Jantar Unity oraz wydarzeniami towarzyszącymi, które odbędą się na Wałach Chrobrego w Szczecinie, już od piątku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. W sobotę zostanie zamknięta ul. Jana z Kolna, tramwaje pojadą innymi trasami.



Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od piątku do niedzieli (16-18 stycznia). Została podzielona na dwa etapy.

W piątek od godz. 00.01 do niedzieli do godz. 23.59 wyłączone z ruchu zostaną: ul. Komandorska i ul. Admiralska, Wawelska (od ul. Jarowita), ul. Wały Chrobrego, ul. Szczerbcowa (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), ul. Zygmunta Starego (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), ul. Małopolska (od skrzyżowania z ul. Jarowita).

Projekt w tym etapie przewiduje wyłączenie zewnętrznych pasów ruchu w ciągu ul. Jana

z Kolna na obu kierunkach na odcinku od ul. Storrady do ul. Duczyńskiego oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Wjazd pojazdów w strefy zamknięte będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów posiadających stosowne przepustki.

W sobotę w godz. 10-22 zaplanowano dodatkowo: wyłączenie z ruchu ogólnego ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Jana z Kolna (wysokość ul. Duczyńskiego) do ul. Wyszyńskiego, ul. Duczyńskiego, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Storrady, wyłączenie z ruchu zjazdu z Trasy Zamkowej w ciąg ul. Jana z Kolna kierunek ul. Łady wraz z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 50 km/h. Wprowadzony zostanie zalecany objazd ulicami Dubois – Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Plac Żołnierza - Niepodległości - Wyszyńskiego.

W sobotę tramwaje linii 6 od godziny 10 do końca dnia będą kursowały objazdem w obu kierunkach: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą według zmienionego rozkładu jazdy.

Na trasie objazdu obowiązywały będą przystanki: „Dubois” (nr 13331), „Parkowa” (nr 13211 i 13221), „Matejki” (13122 i 13132), „Filharmonia” (nr 11411 i 11412), „Plac Żołnierza Polskiego” (11321 i 11331), „Brama Portowa” (nr 10813 i 10821), „Wyszyńskiego” (nr 10914 i 10915).

W czasie obowiązywania objazdu nieczynne będą przystanki: „Dubois” (nr 13321), „Teatr Polski” (nr 13412 i 13413); „Wały Chrobrego” (nr 13512 i 13513), „Bulwar Piastowski” (nr 17412 i 17413), „Wyszyńskiego” (nr 10921).

Wykonując kursy z objazdem, w kierunku pętli „Gocław”, tramwaje tych linii będą się zatrzymywały na zespole przystankowym „Wyszyńskiego” dwukrotnie: na przystanku nr 10932 i 10915.

Na linii 8 kurs zjazdowy o godz. 18.30 w relacji Gumieńce – Zajezdnia Golęcin wykonany zostanie z pominięciem ul. Jana z Kolna: od przystanku „Brama Portowa” przez Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Rodła – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois, i dalej swoją trasą. (K)

